Les lumières de l'Avent Ammerschwihr

Haut-Rhin

Les lumières de l'Avent

Place de l'hôtel de ville Ammerschwihr Haut-Rhin

2022-11-19

Place de l’hôtel de ville Ammerschwihr Haut-Rhin

2022-11-19 – 2022-11-19 Ammerschwihr

Haut-Rhin Ammerschwihr Venez vous plonger dans l’ambiance de Noël aux lumières de l’Avent. Venez admirer les superbes créations et décorations réalisées par les artisans au marché de Noël. Appréciez et dégustez les spécialités de Noël avec ses quelques gourmandises et douceurs : vin chaud aux épices et chocolat chaud. Laissez-vous enchanter par la balade aux lanternes à la nuit tombée dans les ruelles du village, le samedi à 17h. Le dimanche, venez rencontrer Saint-Nicolas, le patron des écoliers. Il distribuera des friandises aux enfants sages à 15h. Marché artisanal sur lequel vous découvrirez des spécialités de Noël dans une ambiance conviviale. +33 6 43 09 35 84 Ammerschwihr

