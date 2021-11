Les Lumières de la Ville – Balade à vélo vendredi 10 décembre 2021 Square des commandos de France, 10 décembre 2021, Bordeaux.

Les Lumières de la Ville – Balade à vélo vendredi 10 décembre 2021 —————————————————————— Départ à 19h du Square des Commandos de France, à Bordeaux Rendez-vous le vendredi **10 décembre 2021 à 19h Square des Commandos** de France à Bordeaux pour notre traditionnelle balade « Les lumières de la ville » programmée chaque année en décembre. Le fameux guide Yves Simone nous fera une nouvelle fois l’honneur et le plaisir de nous conter avec passion l’histoire de la ville et de ses lieux culturels . A travers une **balade nocturne à vélo hors des sentiers battus venez découvrir l’histoire insolite de certains monuments bordelais.** Nous serons également accompagné de Slowfest et de leur Biclou Sound System pour l’ambiance ! **Durée 1h30 environ** (pauses comprises) notre parcours facile et tranquille vous promènera en famille ou entre amis dans les rues illuminées de la ville. Un vin chaud vous sera proposé en fin de parcours rue Ausone, devant notre local (sous réserve des mesures sanitaires en cours). **Vélos lumineux attendus !** **Vélos extra-lumineux bienvenus !** Balade gratuite et ouverte à tou.te.s

