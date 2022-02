Les lumières de la nuit Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Sous un beau ciel étoilé, repérez-vous parmi les étoiles et les constellations. Et sur les planètes du système solaire, quelles étoiles voit-on ? Continuez votre voyage parmi les milliards d’étoiles de notre galaxie, la Voie Lactée.

Accès Planétarium inclus dans le billet Explora. Retrait des contremarques sur place. Accès dès 2 ans.

Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris

