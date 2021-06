Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Les lumières de la nuit Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les lumières de la nuit Cité des Sciences et de l’Industrie, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Paris. Les lumières de la nuit

du mardi 6 juillet au mardi 31 août à Cité des Sciences et de l’Industrie

Sous un beau ciel étoilé, repérez-vous parmi les étoiles et les constellations. Et sur les planètes du système solaire, quelles étoiles voit-on ? Continuez votre voyage parmi les milliards d’étoiles de notre galaxie, la Voie Lactée. **Batiment**: Les expositions-Niveau 2-Planétarium **Thèmes**: Espace – astronautique – astronomie **Activités**: Cinémas – Spectacles, Cinéma, Spectacle automatique planétarium, Séance animée du planétarium, Spectacle, Activités et animations [En savoir plus](http://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/animations-spectacles/planetarium/)

Accès Planétarium inclus dans le billet Explora. Retrait des contremarques sur place. Accès dès 2 ans.

