LES LUEURS DE NOTRE DAME AU THÉÂTRE DES RÊVERIES Théâtre des rêveries Mauges-sur-Loire, vendredi 22 mars 2024.

Profitez d’une pièce de théâtre au Théâtre des rêveries à Saint-Laurent-de-la-Plaine

Inspirée de faits réels et d’une pièce existante, Les lueurs de Notre-Dame raconte l’histoire des Mauges à la veille d’une période historique brûlante.

Saint-Laurent-de-la-Plaine, 1790

Malgré les interdictions du nouveau pouvoir en place, le peuple organise des processions devant la petite Chapelle Notre Dame.

Entre temps, Pauline, la fille de la tenancière du café Guillopé, tombe amoureuse d’un garde Républicain. Une relation dangereuse et secrète se crée.

Mais la vie de la jeune fille bascule le jour où elle croit voir le chêne, près de la chapelle, s’illuminer.

Entre humour et émotion et inspirée d’une histoire vraie, les lueurs de Notre Dame dépeint une partie de l’Histoire locale à la veille des guerres de Vendée.

Cette œuvre théâtrale originale a été revisitée par Olivier Jollivet le metteur en scène de la troupe.

Tout public EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-23

Théâtre des rêveries Saint-Laurent-de-la-Plaine

Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire

