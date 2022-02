Les ludofolies de la Bruche Gresswiller, 5 mars 2022, Gresswiller.

Les ludofolies de la Bruche Gresswiller

2022-03-05 – 2022-03-05

Gresswiller Bas-Rhin Gresswiller

Un week-end dédié aux jeux de société pour toute la famille, petits et grands pourront découvrir (ou redécouvrir) des jeux de sociétés en compagnie de passionnés. Plus d’une centaine de jeux sont présentés sur place. Les animateurs présents expliqueront les règles à ceux qui veulent jouer et pourront donner des conseils pendant les parties. On trouvera des jeux pour toute la famille, de 2 à 99 ans.

Restauration sur place

Découverte de jeux de société, animations, tournois, jeux de rôle et test de prototypes…

+33 6 64 15 25 05

Gresswiller

