Les ludiques : rallye touristique Châteauroux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Châteauroux.

Les ludiques : rallye touristique 2021-07-17 11:00:00 – 2021-08-28 12:30:00

Châteauroux Indre

Amateurs d’énigmes et de rébus, laissez votre soif d’aventures vous pousser à relever le défi de notre rallye touristique ! Dans cette course contre la montre, serez-vous capable de déchiffrer toutes nos questions sans vous laisser piéger ? Faites preuve de perspicacité, usez de vos talents de déduction et de votre sens de l’observation dans ce jeu de piste grandeur nature au cœur de Châteauroux. Et surtout, retenez bien ces sages paroles de Sherlock Holmes : « rien n’est plus trompeur qu’un fait évident » !

Et si vous découvriez Châteauroux à votre rythme, votre façon et… votre style ! Avec notre rallye touristique, jouez les apprentis détectives et partez à la rencontre de Châteauroux de manière originale.

+33 2 54 34 10 74

Amateurs d’énigmes et de rébus, laissez votre soif d’aventures vous pousser à relever le défi de notre rallye touristique ! Dans cette course contre la montre, serez-vous capable de déchiffrer toutes nos questions sans vous laisser piéger ? Faites preuve de perspicacité, usez de vos talents de déduction et de votre sens de l’observation dans ce jeu de piste grandeur nature au cœur de Châteauroux. Et surtout, retenez bien ces sages paroles de Sherlock Holmes : « rien n’est plus trompeur qu’un fait évident » !

CP CBT

dernière mise à jour : 2021-07-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme