Les ludiques : la visite dont vous êtes le héros Châteauroux, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Châteauroux.

Les ludiques : la visite dont vous êtes le héros 2021-07-17 16:00:00 – 2021-07-17 17:30:00

Châteauroux Indre

Imaginez une visite dont vous déroulez vous-même le fil, une visite qui s’écrit au gré de vos choix et de vos envies. Impossible nous direz-vous ? Pas chez nous ! Grande nouveauté de cet été 2021 à Châteauroux, La visite dont vous êtes le héros ne ressemblera jamais à aucune autre. Car d’une semaine à l’autre, c’est vous qui en serez l’auteur et l’acteur, emmenant nos guides sur de nouveaux chemins, les obligeant à se réinventer au pied levé en fonction des réponses que vous leur apporterez. Une visite immersive et participative, ludique et unique pour admirer Châteauroux sous un nouveau jour !

Et si vous découvriez Châteauroux à votre rythme, votre façon et… votre style ! Avec nos animations ludiques du samedi, soyez-vous-même acteur de votre visite et vivez une expérience unique et entièrement immersive pour partir à la rencontre de Châteauroux comme vous ne l’avez jamais vue !

accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74 https://www.chateauroux-tourisme.com/

Imaginez une visite dont vous déroulez vous-même le fil, une visite qui s’écrit au gré de vos choix et de vos envies. Impossible nous direz-vous ? Pas chez nous ! Grande nouveauté de cet été 2021 à Châteauroux, La visite dont vous êtes le héros ne ressemblera jamais à aucune autre. Car d’une semaine à l’autre, c’est vous qui en serez l’auteur et l’acteur, emmenant nos guides sur de nouveaux chemins, les obligeant à se réinventer au pied levé en fonction des réponses que vous leur apporterez. Une visite immersive et participative, ludique et unique pour admirer Châteauroux sous un nouveau jour !

CP CBT

dernière mise à jour : 2021-06-25 par