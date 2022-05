Journées du Patrimoine Les Lucs-sur-Boulogne les Lucs-sur-Boulogne Catégories d’évènement: Les Lucs-sur-Boulogne

Exposition de vêtements liturgiques autour du retable en cours de retauration Église Saint-Pierre

Les Lucs-sur-Boulogne (85)

19 et 20 septembre 2020
Entrée libre
0646046180

Les Lucs-sur-Boulogne (85)

Exposition du retable en cours de retauration de l’ancienne église des Lucs-sur-Boulogne : historique, informations et explications

Exposition du retable en cours de retauration de l'ancienne église des Lucs-sur-Boulogne : historique, informations et explications

Exposition de vêtements liturgiques : chasubles, étoles, capes

Le samedi de 13 h à 19 h; le dimanche de 9 h à 11 h et de 13 h à 19 h.

dimanche 20 septembre 2020 – 09h00 à 11h00

dimanche 20 septembre 2020 – 13h30 à 19h00

