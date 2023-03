La marche pour l’eau – Parcours 1 : Des Lucs sur Boulogne à St Étienne du Bois Les Lucs-sur-Boulogne. Les Lucs-sur-Boulogne Catégories d’Évènement: Les Lucs-sur-Boulogne

La marche pour l’eau – Parcours 1 : Des Lucs sur Boulogne à St Étienne du Bois Les Lucs-sur-Boulogne., 27 mai 2023, Les Lucs-sur-Boulogne. La marche pour l’eau – Parcours 1 : Des Lucs sur Boulogne à St Étienne du Bois Samedi 27 mai, 09h00 Les Lucs-sur-Boulogne. Gratuit. Sur inscription. Prenez part à la première étape d’une série de 3 randonnées le long de la Petite Boulogne !

En compagnie d’un animateur nature et de plusieurs intervenants, venez profiter d’une balade riche en découvertes entre Les Lucs sur Boulogne et Saint-Etienne-du-Bois.

2023-05-27T09:00:00+02:00 – 2023-05-27T12:30:00+02:00

