Les Lucky Bums en concert, 25 novembre 2022, .

Les Lucky Bums en concert



2022-11-25 – 2022-11-25

C’est parti pour une soirée énergique et chaleureuse au Ch’ty Coz. Ils sont de retour au Ch’ty Coz, les Lucky Bums, notre sympathique groupe guingampais, connu des scènes callacoises et d’ailleurs ! Quatre musiciens autour d’un micro, on peut s’attendre à ce que ça swingue ! Guitare, contrebasse, batterie, trompette, le tout saupoudré d’harmonies vocales..! Ils nous distillent un cocktail joyeux et énergique autour des multiples influences qu’ils partagent. Se succèdent ainsi lors de leurs concerts : jazz Old Time, swing manouche, grands standards, country blues et même bossa nova, avec quelques clins d’œil à Ray Charles ou Carlos Santana… Un cocktail chaleureux qui vous fera danser, trépigner, virevolter sur le plancher de notre sympathique hangar. Concert au Chapeau

dernière mise à jour : 2022-10-12 par