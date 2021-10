Nantes Cinématographe (Le) Loire-Atlantique, Nantes Les Lucioles : science-fiction Cinématographe (Le) Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Tarif plein 5€ / tarif réduit 3€ Après avoir décalé plusieurs fois l’évènement, la 6e édition des Lucioles aura lieu du 9 octobre au 17 novembre 2021. Au programme : une sélection de films pour les plus grands mettant à l’honneur le genre de la science-fiction et plusieurs programmes de courts-métrages inédits pour les plus jeunes. Certains films seront également proposés au Concorde et au Bonne Garde. Retrouvez l’ensemble du programme ainsi que le détail des animations et ateliers proposés sur le dépliant spécial Les Lucioles ou sur le site internet du Cinématographe. Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/

