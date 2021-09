Pontoise L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais Pontoise, Val-d'Oise Les Louvrais : quartiers d’arts et d’histoires L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Pontoise Catégories d’évènement: Pontoise

Val-d'Oise

Les Louvrais : quartiers d’arts et d’histoires L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais, 18 septembre 2021, Pontoise. Les Louvrais : quartiers d’arts et d’histoires

L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais, le samedi 18 septembre à 15:00

Pass sanitaire exigé Rendez vous autour du projet sur les quartiers d’arts et d’histoires. L’Apostrophe – Théâtre des Louvrais Place de la Paix 95300 Pontoise Pontoise Les Louvrais Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pontoise, Val-d'Oise Autres Lieu L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais Adresse Place de la Paix 95300 Pontoise Ville Pontoise lieuville L'Apostrophe - Théâtre des Louvrais Pontoise