Les Loulouvre : jeu d’énigmes à Rome Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022 18:00, Lens.

Nuit des musées Les Loulouvre : jeu d’énigmes à Rome Musée du Louvre-Lens Samedi 14 mai, 18h00 Inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles

Jeu d’énigmes dans l’exposition “Rome. La cité et l’empire”

Les Loulouvre sont le grand rendez-vous des familles au Louvre-Lens : du jeu, du mystère, de la créativité…

La vie d’empereur n’est pas facile et il est difficile de plaire à tout le monde. Complots et tentatives d’assassinat sont monnaie courante ! L’empereur a peur : il craint qu’on attente à sa vie. Il décide donc de faire appel aux provinces pour obtenir l’aide des meilleurs espions de l’empire : vous ! Parviendrez-vous à sauver la vie de l’empereur ?

Sur un ancien carreau de mine, au cœur d’un parc paysager de 20 hectares, le bâtiment de verre et de lumière dessiné par les architectes japonais de l’agence Sanaa abrite les collections prestigieuses du Louvre et révèle la vie secrète des œuvres.

On-site registration on the same day, subject to availability Saturday 14 May, 18:00

On an old(former) tile(window pane) of appearance(mine), at the heart of an environmental park of 20 hectares, the building(ship) of glass and of light drawn by the Japanese architects of the agency Sanaa shelters the prestigious collections of the Louvre and reveals the secret life of works. hearing impairment

Los Loulouvre son la gran cita de las familias en el Louvre-Lens: del juego, del misterio, de la creatividad… La vida de emperador no es fácil y es difícil complacer a todo el mundo. ¡Complots e intentos de asesinato son moneda corriente! El emperador tiene miedo: teme que se espere su vida. Así que decide recurrir a las provincias para obtener la ayuda de los mejores espías del imperio: ¡usted! ¿Podrás salvar la vida del emperador?

Inscripción in situ el mismo día dentro de los límites de las plazas disponibles Sábado 14 mayo, 18:00

99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France 62300 Lens Hauts-de-France