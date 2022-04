Les Loulouvre : jeu d’énigmes à Rome Musée du Louvre-Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Les Loulouvre : jeu d’énigmes à Rome Musée du Louvre-Lens, 14 mai 2022, Lens. Les Loulouvre : jeu d’énigmes à Rome

Musée du Louvre-Lens, le samedi 14 mai à 18:00

Les Loulouvre sont le grand rendez-vous des familles au Louvre-Lens : du jeu, du mystère, de la créativité… La vie d’empereur n’est pas facile et il est difficile de plaire à tout le monde. Complots et tentatives d’assassinat sont monnaie courante ! L’empereur a peur : il craint qu’on attente à sa vie. Il décide donc de faire appel aux provinces pour obtenir l’aide des meilleurs espions de l’empire : vous ! Parviendrez-vous à sauver la vie de l’empereur ?

Inscription sur place le jour-même dans la limite des places disponibles

Jeu d’énigmes dans l’exposition “Rome. La cité et l’empire” Musée du Louvre-Lens 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Musée du Louvre-Lens Adresse 99 Rue Paul Bert, 62300 Lens, Hauts-de-France, France Ville Lens lieuville Musée du Louvre-Lens Lens Departement Pas-de-Calais

Musée du Louvre-Lens Lens Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lens/

Les Loulouvre : jeu d’énigmes à Rome Musée du Louvre-Lens 2022-05-14 was last modified: by Les Loulouvre : jeu d’énigmes à Rome Musée du Louvre-Lens Musée du Louvre-Lens 14 mai 2022 Lens Musée du Louvre-Lens Lens

Lens Pas-de-Calais