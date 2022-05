LES LOULOUVRE A ROME : IMPERIAUX !

2022-05-08 – 2022-05-08 Pour les Loulouvre de 4-7 ans accompagnés d’un parent.

L’empereur s’ennuie… Il faut le divertir ! Les jeunes Romains doivent trouver dans la cité un bâtiment lié à la fête et proposer un spectacle dont l’empereur se souviendra longtemps. Orientation, observation et ingéniosité sont de précieuses qualités. Pour les Loulouvre à partir de 8 ans accompagnés d’un parent, ou pour les Loulouvre adultes

La vie d’empereur n’est pas facile et il n’est pas aisé de plaire à tout le monde. Complots et tentatives d’assassinat sont monnaie courante ! L’empereur a peur : il craint qu’on attente à sa vie. Il décide donc de faire appel aux provinces pour obtenir l’aide des meilleurs espions de l’empire : vous ! Parviendrez-vous à sauver la vie de l’empereur ? Dans le cadre de l’exposition Rome, la cité et l’Empire. Les Loulouvre sont le grand rendez-vous des familles au Louvre-Lens : du jeu, du mystère et de la créativité. Pour les Loulouvre de 4-7 ans accompagnés d’un parent.

