Les lotos à Civrac-Médoc Civrac-en-Médoc Civrac-en-Médoc Catégories d’évènement: Civrac-en-Médoc

Gironde

Les lotos à Civrac-Médoc Civrac-en-Médoc, 23 janvier 2022, Civrac-en-Médoc. Les lotos à Civrac-Médoc route de Bégadan Foyer rural Civrac-en-Médoc

2022-01-23 14:45:00 – 2022-06-05 route de Bégadan Foyer rural

Civrac-en-Médoc Gironde EUR 1.7 L’après-midi du dimanche, venez au foyer rural participer au loto. De nombreux lots sont à gagner.

Animation organisée au profit de diverses associations de Civrac. L’après-midi du dimanche, venez au foyer rural participer au loto. De nombreux lots sont à gagner.

Animation organisée au profit de diverses associations de Civrac. L’après-midi du dimanche, venez au foyer rural participer au loto. De nombreux lots sont à gagner.

Animation organisée au profit de diverses associations de Civrac. libre de droit

route de Bégadan Foyer rural Civrac-en-Médoc

dernière mise à jour : 2022-01-18 par

Détails Catégories d’évènement: Civrac-en-Médoc, Gironde Autres Lieu Civrac-en-Médoc Adresse route de Bégadan Foyer rural Ville Civrac-en-Médoc lieuville route de Bégadan Foyer rural Civrac-en-Médoc