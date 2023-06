Salon des Vins Les Longs Réages Les Longs Réages Meudon Meudon, 10 juin 2023, Meudon.

Les Longs Réages vous invite à fêter leur 30 ans samedi 10 juin 2023

Pour ce millésime exceptionnel nous prolongerons notre salon des vins par un pique nique et une soirée dansante où Les Longs Réages auront l’immense plaisir de vous offrir une coupe de Champagne !

Retrouvez une quinzaine de vignerons de 11h à 20h dans une ambiance festive et musicale. Grâce à un verre collector Les Longs Réages à 4€ vous pourrez déguster plus de 70 cuvées. Nous vous offrons pour cette occasion -10% sur tous les vins du salon !

À 20h nous vous proposons de nous rejoindre avec votre pique nique afin de partager un moment convivial pour marquer ces 30 ans !

Nous finirons cette belle journée par une coupe de Champagne offerte avant d’enflammer la piste de danse devant la boutique

Merci idéalement de confirmer votre présence au pique nique et à la soirée dansante en cliquant ici

Nous vous attendons nombreux

Les Longs Réages Meudon 12 Rue du Colonel Renard, Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-10T11:00:00+02:00 – 2023-06-10T23:59:00+02:00

2023-06-11T00:00:00+02:00 – 2023-06-11T01:00:00+02:00

salon des vins dégustation