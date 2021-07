Les Lokataires Ornans, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Ornans.

Les Lokataires 2021-07-10 – 2021-07-10 Place Gustave Courbet Centre-ville

Ornans Doubs

Depuis ses débuts en 2004, le groupe Les LoKataires a su évoluer sans rien perdre de son identité et a créé son univers, chaleureux et foisonnant, fait de chansons dansantes et percutantes.

Une musique aux racines reggae-ska, teintée de sonorités balkanes et latines, qui puise son énergie dans le rock et le funk.

Sur des textes pleins d’humour et de poésie, batterie, guitare, sax et claviers distillent un groove festif d’une efficacité redoutable…

+33 3 81 62 40 30

