Marie-Cécile Sainson a soutenu sa thèse de Doctorat en Histoire Sociale Contemporaine à l’Université de Paris IV-Sorbonne sur le thème « Orléans, 1848-1914, une élite dans sa ville : fortunes, mode de vie, sociabilité ». C’est un pan de l’histoire de notre ville jusqu’alors méconnue, qu’elle viendra nous présenter. En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, le programme pourra être modifié. Vous trouverez toutes les informations actualisées sur notre [site](https://mediatheques.orleans-metropole.fr/accueil). Conférence La Médiathèque Médiathèque gambetta, orleans Orléans Loiret

