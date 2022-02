Les loisirs chamboniots Givraines Givraines Catégories d’évènement: Givraines

Loiret

Les loisirs chamboniots Givraines, 20 mars 2022, Givraines. Les loisirs chamboniots Givraines

2022-03-20 14:30:00 – 2022-03-20

Givraines Loiret Givraines Les Loisirs Chamboniots présentent 2 comédies : Lydie et Joséphine, de Y. Billot et Faut prendre la vie du bon côté, J. Dubois.

Participation libre.

Application des mesures sanitaires en vigueur. Les Loisirs Chamboniots présentent 2 comédies : Lydie et Joséphine, de Y. Billot et Faut prendre la vie du bon côté, J. Dubois.

Participation libre.

Application des mesures sanitaires en vigueur. Givraines

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Givraines, Loiret Autres Lieu Givraines Adresse Ville Givraines lieuville Givraines Departement Loiret

Givraines Givraines Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/givraines/

Les loisirs chamboniots Givraines 2022-03-20 was last modified: by Les loisirs chamboniots Givraines Givraines 20 mars 2022 Givraines Loiret

Givraines Loiret