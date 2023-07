Fête du 14 juillet aux Loges Les Loges, 14 juillet 2023, Les Loges.

Les Loges,Seine-Maritime

Voici le programme des festivités du 14 juillet 2023 aux Loges :

6h30 : réveil en fanfare par la Société Musicale des Loges

14h00 -17h30 : jeux pour enfants au terrain municipal

18h30 : grillade Party

21h15 : concert de la société musicale des Loges dans la cour de l’école Jules Verne

22h30 : retraite aux flambeaux à partir de la salle des fêtes

23h : feu d’artifice au terrain municipal.

2023-07-14 06:30:00 fin : 2023-07-14 23:30:00. .

Les Loges 76790 Seine-Maritime Normandie



Here is the program for the July 14, 2023 festivities at Les Loges:

? 6:30 am: awakening with fanfare by the Société Musicale des Loges

? 2:00 pm – 5:30 pm: children’s games on the municipal field

? 6:30pm: Grill Party

? 9:15pm: concert by the Société Musicale des Loges in the courtyard of the Jules Verne school

? 10:30pm: torchlight procession from the salle des fêtes

? 11 p.m.: fireworks display on the municipal grounds

He aquí el programa de las fiestas del 14 de julio de 2023 en Les Loges:

? 6.30 h: despertador con fanfarria a cargo de la Société Musicale des Loges

? 14.00 – 17.30 h: juegos infantiles en el campo municipal

? 18.30 h: fiesta de la parrilla

? 21.15 h: concierto de la Société Musicale des Loges en el patio de la escuela Jules Verne

? 22.30 h: desfile de antorchas desde el ayuntamiento

? 23.00 h: fuegos artificiales en el recinto municipal

Hier ist das Programm der Feierlichkeiten zum 14. Juli 2023 in Les Loges :

? 6.30 Uhr: Wecken mit Fanfaren durch die Société Musicale des Loges

? 14.00 -17.30 Uhr: Spiele für Kinder auf dem städtischen Gelände

? 18.30 Uhr: Grillparty

? 21.15 Uhr: Konzert der Société musicale des Loges im Hof der Jules-Verne-Schule

? 22:30 Uhr: Fackelzug ab der Festhalle ?

? 23 Uhr: Feuerwerk auf dem städtischen Gelände

Mise à jour le 2023-07-04 par Normandie Tourisme / Attitude Manche