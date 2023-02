LES LOGES DE L’EFFEUILLAGE CHAMPAGNE MADEMOISELLE LE RIVERHIN, 12 mai 2023, VILLAGE-NEUF.

LES LOGES DE L’EFFEUILLAGE CHAMPAGNE MADEMOISELLE LE RIVERHIN. Un spectacle à la date du 2023-05-12 à 20:30 (2023-05-12 au ). Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

Vous avez toujours rêvé de tout savoir sur l'effeuillage burlesque sans jamais oser le demander ? Ses origines, son apogée, sa chute, son grand retour… Avec sa voix suave et son univers sensuel, la diva strasbourgeoise Champagne Mademoiselle vous révèlera tout ce qu'elle sait en transformant les 5 minutes de show réglementaires en 1h15 de conférence spectacle ! Quelle est la différence entre le strip-tease et l'effeuillage ? Pourquoi le bout des seins se doit-il d'être couvert ? Pourquoi le public est-il composé à 80% de femmes ? Pourquoi est-il autorisé à siffler pendant les performances ? Et au juste… que signifie être une femme ? Les costumes de plumes et de paillettes vont vite devenir superflus. Qui sait, peut-être aurez- vous même droit à quelques confidences… « Très classe, la voix chaude et sensuelle, Champagne Mademoiselle installe une ambiance cosy et électrisante » Burlesque Corner Idée originale Champagne Mademoiselle – Mise en scène Céline d'Aboukir – Texte, jeu, chant Morgan Spengler – Piano Michel Ott – Production de Strass en Strass

LE RIVERHIN VILLAGE-NEUF Boulevard d’Alsace Haut-Rhin

