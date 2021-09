Paris Le Zèbre de Belleville île de France, Paris Les Livreurs invitent Hervé Le Tellier Le Zèbre de Belleville Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les Livreurs invitent Hervé Le Tellier Le Zèbre de Belleville, 16 octobre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 16 octobre 2021

de 19h30 à 23h

payant

Hervé Le Tellier et Pascal Fioretto, le prix Goncourt 2020 et son pasticheur, confient leur “Anomalie” respective aux lecteurs des Livreurs lors d’une soirée festive au Zèbre de Belleville, célèbre cabaret parisien. Les Livreurs invitent le Prix Goncourt 2020, auteur de L’Anomalie, Hervé Le Tellier, au Zèbre de Belleville le 16 octobre à partir de 19h30. Une soirée ponctuée de lectures, de musique et d’interviews dans un décor de cabaret. Pascal Fioretto (pasticheur, parolier de Laurent Gerra) se joint aux festivités avec son pastiche du Goncourt, L’anomalie du train 006, dont des extraits seront lus par Les Livreurs. Un prix Goncourt peut en cacher un autre… Un événement de la rentrée littéraire à ne pas manquer ! Animations -> Lecture / Rencontre Le Zèbre de Belleville 63 boulevard de Belleville Paris 75011

2 : Couronnes (158m) 2, 11 : Belleville (250m)

Contact :Les Livreurs 0660445316 contact@leslivreurs.com https://leslivreurs.com/ https://www.facebook.com/production.leslivreurs/?ref=br_rs https://twitter.com/LesLivreurs Animations -> Lecture / Rencontre Étudiants;Insolite;Les Nuits;Musique

Date complète :

2021-10-16T19:30:00+02:00_2021-10-16T23:00:00+02:00

Illustration facebook

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Le Zèbre de Belleville Adresse 63 boulevard de Belleville Ville Paris lieuville Le Zèbre de Belleville Paris