Médiathèque de Saint-Jean de Braye, le samedi 5 mars à 15:00

Spectacle poétique à la Médiathèque. On pourrait les appeler « les millefeuilles d’émotions » ces séniors qui nous livrent des poésies, apprises par cœur et avec cœur. Leur plaisir de transmettre poèmes français célèbres ou insolites est contagieux. Quelques instants musicaux rythmeront cette livraison de poèmes sur le thème de l’amour. _Salle Jean Renoir_ _Passe sanitaire obligatoire pour les 12-15 ans, passe vaccinal obligatoire à partir de 16 ans._

Gratuit, sur réservation au 02 38 52 40 80

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:00:00

