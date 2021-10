Chevillon Médiathèque de Chevillon Chevillon, Haute-Marne Les livres visibles “Atelier tourne et détourne” Médiathèque de Chevillon Chevillon Catégories d’évènement: Chevillon

Imaginé par l’illustrateur Loïc Gaume autourde son Philonimo, cet atelier invite à détourner la silhouette de l’histoire – lapin ou canard selon dans quel sens on la regarde – et d’autres formes. L’atelier sera animé par ​Olivier PHILIPPONNEAU des éditions 3œil. Après l’initiative Livres invisibles l’an dernier, la DRAC Grand Est (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et la Région Grand Est initient et soutiennent l’opération Livres Visibles 2021 dans le cadre de l’Été culturel 2021. Cette action est organisée en partenariat avec les centres de ressources de la filière du livre : la CIL (Confédération de l’Illustration et du Livre), Interbibly, et la LiLE (Libraires de l’Est). Il s’agit de promouvoir les ouvrages publiés par les éditeurs indépendants du Grand Est pour la rentrée littéraire 2021.

Entrée libre sur inscription

