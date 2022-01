Les livres et les enfants d’abord ! Rencontre avec Patrick Ben Soussan Médiathèque Françoise Sagan, 6 avril 2022, Paris.

Avez-vous déjà goûté à l’intimité de cette rencontre avec un tout-petit et un livre ? Corps à corps, regards mutuels, attention soutenue, la voix du lecteur et le babil rassasié du tout-petit, n’est-ce pas un grand moment de plaisir et de douceur échangés ? Un de ces petits bonheurs qui soutiennent notre quotidien ? Venez, visitons gaiement ce pays des livres et des lectures partagées avec les tout-petits et découvrons, ensemble, ce que autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs, y ont semé et ce que nous, vous, parents, professionnelles et professionnels de la petite enfance, de la culture, de l’éducation, … y récoltons. Cette littérature des 1001 premiers jours de la vie va bien au-delà d’un vocabulaire pédagogique, développemental, linguistique ou utilitaire. Elle nous permet d’être ensemble, d’être ému, de rêver, de penser, de comprendre. Alors, n’hésitez pas, jamais. Racontez des histoires aux enfants, lisez avec eux des tas de livres, des tas d’albums. Et faites du monde que nous avons habité, de celui qu’ils habiteront demain, une histoire racontable. La rencontre sera suivie d’une vente et d’une dédicace de l’auteur.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

