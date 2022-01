Les livres et les enfants d’abord ! Rencontre avec le Docteur Ben Soussan jeudi 7 avril à 10H Bibliothèque Buffon, 7 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 07 avril 2022

de 10h00 à 11h45

gratuit

Regard d’un pédopsychiatre sur l’importance de la lecture dès le plus jeune âge . Son injonction: « faîtes du monde que nous avons habité, de celui qu’ils habiteront demain, une histoire racontable. »

A l’occasion de la parution de ses deux titres : « Les livres et les enfants d’abord » et « Ma bibliothèque idéale pour les tout-petits », la bibliothèque Buffon est heureuse de vous inviter à rencontrer le Docteur Patrick Ben Soussan.

Il nous propose une visite guidée, avec gaîté, du pays des livres et des lectures partagées avec les tout-petits pour découvrir ce qu’autrices et auteurs, illustratrices et illustrateurs, y ont semé et ce que nous, parents, professionnel·le·s de la petite enfance, de la culture, de l’éducation… y récoltons.

Les livres et les enfants d’abord ! Une boutade ? Non, une invitation. Mais un défi aussi, voire une provocation. Alors que la lecture a été déclarée grande cause nationale par le président Macron, la littérature au berceau se trouve convoquée pour que les plus jeunes deviennent demain de vrais lecteurs. Voilà donc un projet bien ambitieux ! Mais pour remettre la lecture au cœur de la vie des petit.e.s Français·e·s, encore faudrait-il clairement saisir ce que signifie lire avec un bébé, un tout-petit… Corps-à-corps, regards mutuels, attention soutenue, la voix du lecteur et le babil rassasié du tout-petit, celui qui n’a pas vécu les enchantements communs autour d’un album ne connaît pas ces petits bonheurs qui soutiennent notre quotidien de parents ou de professionnels !

La rencontre sera suivie d’une vente et d’une dédicace de l’auteur.

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il exerce à l’institut Paoli-Calmettes, Centre régional de lutte contre le cancer Provence-Alpes-Côte-d’Azur à Marseille, où il est responsable du département de psychologie clinique. Auteur de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la parentalité, les livres et la culture, il a présidé l’Agence « Quand les livres relient » de 2010 à 2012. Aux éditions Érès, il est également directeur de trois collections : « 1001bb », « 1001 et + » et « L’ailleurs du corps », ainsi que de deux revues : Spirale, la grande aventure de Bébé et Cancers & psys. Derniers ouvrages parus : Comment survivre à ses enfants ? (érès, 2019), De l’art d’élever des enfants (im)parfaits (Érès, 2018).

« Les livres et les enfants d’abord » – éditions Érès-Collection 1001 BB n° 175 – Les bébés et la culture

14 x 20,5 cm, 168 pages, 15 €

« Ma bibliothèque idéale pour les tout-petits » – éditions Érès- Collection 1001 BB n° 179 – , 3,50 €

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon Paris 75005

5 : Gare d'Austerlitz (Paris) (351m) 89 : Buffon – Jardin des Plantes (Paris) (247m)



Contact : 01 55 43 25 25 https://twitter.com/BiblioConcours

