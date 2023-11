Les livres de Katsumi Komagata pour les tout petits Bibliothèque André Malraux Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 11h00 à 12h00

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Pour les petits de 0 à 3 ans accompagnés d’au moins un adulte.

Une heure du conte pour découvrir l’univers merveilleux des livres de Katsumi Komagata pour les tout petits

Partir à la découverte de ces livres qui favorisent la manipulation fine, l’observation et les associations. Et rencontrer un univers à l’esthétique et à la sensibilité si particulières. Quelques autres livres qui ont également participé à cette « révolution » du livre pour les tout petits seront présentés.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

