Les lives du vendredi : concert « les Shaggy Dogs » Leschelle, 15 juillet 2022, Leschelle.

Les lives du vendredi : concert « les Shaggy Dogs »

Leschelle Aisne

2022-07-15 19:00:00 – 2022-07-15 21:30:00

Leschelle

Aisne

Leschelle

Venez assister à un concert dans le jardin de l’église de Leschelle (02).

Dans une ambiance « fête de village » profitez de la musique en plein air.

Buvette et petite restauration sur place.

Avec le groupe « les Shaggy Dogs » : Toujours en grande tenue d’apparat, semblable à l’orchestre d’une revue soul et chic, les chiens montent la garde.

Pour grimper à bord de leur vaisseau à remonter le temps, il faut mettre de côté sa morosité et ses idées reçues, pour mieux se laisser emporter dans le tourbillon du big bang rock’n’roll. Satisfaction garantie !

assotelescope@gmail.com https://association-telescope.fr/

Maxime Dequecker

Leschelle

dernière mise à jour : 2022-06-20 par