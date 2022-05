LES LIVES DE SAINT CHRISTOL – HANI SALSA, 11 juillet 2022, .

LES LIVES DE SAINT CHRISTOL – HANI SALSA

2022-07-11 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-11

On continue la saison en beauté avec une soirée Salsa, Bachata & Kizumba le lundi 11 Juillet ! nRetrouvez Hani Salsa et ses danseurs pour découvrir ou pratiquer vos plus jolies pas de danse nDe 19h à 23h venez déguster les vins des Coteaux de Saint Christol ainsi que des produits du terroir nEn partenariat avec Pays d’Oc n@vinspaysdocigp n—————- n✅ L’entrée sans réservation est possible le soir même nRéservation : nLien à venir n▼ Infos ▼ n▸ 8€ : Entrée + Pass dégustation (3 doses) n▸ 5€ : Entrée + Pass soft n▸ Gratuit pour les enfants de -13 ans n▸ Parking à disposition / Borne éthylotest n▸ Cave les Coteaux de Saint Christol, 34400 Entre-Vigne, France nL’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

©JandJwinevent

