LES LIVES DE SAINT CHRISTOL Entre-Vignes Entre-Vignes Catégories d’évènement: Entre-Vignes

Hérault

LES LIVES DE SAINT CHRISTOL Entre-Vignes, 23 juin 2022, Entre-Vignes. LES LIVES DE SAINT CHRISTOL Entre-Vignes

2022-06-23 – 2022-06-23

Entre-Vignes Hérault Entre-Vignes EUR 5 8 2ème Saison pour les Lives de Saint Christol – Jeudi 23Juin ! nDe 19h à 23h venez déguster les vins des Coteaux de Saint Christol ainsi que des produits du terroir nVenez manger, déguster et danser pour cette belle soirée le Jeudi 23 Juin nEn partenariat avec Pays d’Oc n@vinspaysdocigp n—————- n✅ L’entrée sans réservation est possible le soir même nRéservation : nLien à venir n▼ Infos ▼ n▸ 8€ : Entrée + Pass dégustation (3 doses) n▸ 5€ : Entrée + Pass soft n▸ Gratuit pour les enfants de -13 ans n▸ Parking à disposition / Borne éthylotest n▸ Cave les Coteaux de Saint Christol, 34400 Entre-Vigne, France nL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. 2ème saison pour les lives de saint christol – jeudi 23 juin ! nde 19h à 23h venez déguster les vins des coteaux de saint christol ainsi que des produits du terroir nvenez manger, déguster et danser pour cette belle soirée le jeudi 23 juin sas.jandj@gmail.com +33 6 13 18 98 01 2ème Saison pour les Lives de Saint Christol – Jeudi 23Juin ! nDe 19h à 23h venez déguster les vins des Coteaux de Saint Christol ainsi que des produits du terroir nVenez manger, déguster et danser pour cette belle soirée le Jeudi 23 Juin nEn partenariat avec Pays d’Oc n@vinspaysdocigp n—————- n✅ L’entrée sans réservation est possible le soir même nRéservation : nLien à venir n▼ Infos ▼ n▸ 8€ : Entrée + Pass dégustation (3 doses) n▸ 5€ : Entrée + Pass soft n▸ Gratuit pour les enfants de -13 ans n▸ Parking à disposition / Borne éthylotest n▸ Cave les Coteaux de Saint Christol, 34400 Entre-Vigne, France nL’abus d’alcool est dangereux pour la santé. ©Coteaux de Saint Christol

Entre-Vignes

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Entre-Vignes, Hérault Autres Lieu Entre-Vignes Adresse Ville Entre-Vignes lieuville Entre-Vignes Departement Hérault

Entre-Vignes Entre-Vignes Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/entre-vignes/

LES LIVES DE SAINT CHRISTOL Entre-Vignes 2022-06-23 was last modified: by LES LIVES DE SAINT CHRISTOL Entre-Vignes Entre-Vignes 23 juin 2022 Entre-Vignes Hérault

Entre-Vignes Hérault