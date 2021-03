Beauvais Beauvais Beauvais, Oise LES LIVES DE L’OUVRE-BOÎTE : Goodbye Meteor Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Nous ne pouvons vous recevoir à l'Ouvre-Boîte, mais qu'à cela ne tienne nous nous adaptons et continuons nos missions de SMAC : la diffusion de concerts et le soutien aux artistes locaux et/ou émergents. Ainsi, il y a peu, nous avons enregistré quelques morceaux et une interview de Goodbye Meteor, que vous pourrez découvrir le vendredi 26/03 à 19h30 sur notre page facebook ou notre chaîne Youtube. Alors serez vous des nôtres pour cet afterwork musical ? ?? GOODBYE METEOR 100% instrumental, Goodbye Meteor s'inspire des paysages du Nord de la France. Le groupe propose un post-rock atmosphérique mélangeant sonorités cinématographiques, rock british et synthés dream pop, qui pourrait se situer entre Mogwai et Interpol. Plus d'infos : https://www.asca-asso.com/liste-concerts/2020-2021/goodbye-meteor/ asca@asca-asso.com +33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/

