2023-01-27 19:30:00 – 2023-01-27 00:00:00

Landes Moliets-et-Maa EUR Nous vous attendons nombreux pour la première édition 2023 des « Lives à la Kantxa » !

RDV vendredi 27 janvier à partir de 19h30

Larsen Blues, c’est avant tout une voix, une guitare, un harmonica, un sampler… c’est du groove et une voix portée par des influences qui vont du Blues à la Soûl en passant par le Funk et le Rock.

Concert gratuit. Réservations au 05 58 77 88 91

