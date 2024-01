Les lives à la Kantxa « Hippy’s Not Dead » Bistro Kantxa Saint-Vincent-de-Tyrosse, vendredi 9 février 2024.

Les lives à la Kantxa « Hippy’s Not Dead » Bistro Kantxa Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Retrouvez le groupe Hippy’s Not Dead le vendredi 9 février au Bistro Kantxa à Saint-Vincent-de-Tyrosse à partir de 19h30 pour des chansons Rock et Folk !!

Hippy’s Not Dead, un duo de chanteurs Gerso- Bordelais reprenant les grands noms de la pop , rock & folk anglo-saxonne des années 70. EUR.

Bistro Kantxa 22 av Nationale

Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 19:30:00

fin : 2024-02-09 22:00:00



