« LES LIVES A LA KANTXA » – FUZZY JONES LE BISTRO KANTXA Saint-Vincent-de-Tyrosse Catégories d’Évènement: Landes

Saint-Vincent-de-Tyrosse

« LES LIVES A LA KANTXA » – FUZZY JONES LE BISTRO KANTXA, 24 mars 2023, Saint-Vincent-de-Tyrosse . « LES LIVES A LA KANTXA » – FUZZY JONES 22 AVENUE NATIONALE LE BISTRO KANTXA Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes LE BISTRO KANTXA 22 AVENUE NATIONALE

2023-03-24 19:30:00 – 2023-03-24 00:00:00

Landes EUR Chanteuse anglaise de soul / folk Chanteuse anglaise de soul / folk +33 5 58 77 88 91 RESTAURANT BISTRO KANTXA La Kantxa

