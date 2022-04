Les lisières : traits d’union entre le sauvage et le cultivé Wissembourg Wissembourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Wissembourg Bas-Rhin Qu’il s’agisse d’une haie, d’un bosquet ou d’une forêt, leurs limites avec les parcelles agricoles environnantes sont d’un grand intérêt naturaliste. En effet, zones de passage des animaux sauvages, les lisières accueillent en outre une végétation souvent buissonnante riche en espèces. C’est en ces lieux que certaines pratiques traditionnelles restent encore vivaces à l’exemple de la cueillette des mûres ou la récolte des noisettes. Venez flâner le long d’un petit parcours, entre sous-bois forestier et champs cultivés, à l’écoute des bruits de la nature et à l’affût des traces animales. Venez flâner le long d’un petit parcours, entre sous-bois forestier et champs cultivés,

