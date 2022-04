Les lions sont lâchés – Les mardis de la cinémathèque Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les lions sont lâchés – Les mardis de la cinémathèque Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d'Athènes Marseille 1er Arrondissement

2022-06-14 19:00:00

2022-06-14 19:00:00 – 2022-06-14 Espace Cézanne (CRDP) 31, boulevard d’Athènes

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône 4 6 Une provinciale qui vient de rompre avec son mari cherche l‘âme sœur dans la capitale.



Film de Henri Verneuil [1961, Fr, 98 min]

Avec Claudia Cardinale, Jean- Claude Brialy, Michèle Morgan, Danielle Darrieux Rendez-vous les mardis de la cinémathèque. http://www.cinemathequedemarseille.fr/ Une provinciale qui vient de rompre avec son mari cherche l‘âme sœur dans la capitale.



Avec Claudia Cardinale, Jean- Claude Brialy, Michèle Morgan, Danielle Darrieux

