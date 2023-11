Les limbes Le Monfort théâtre Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 23 novembre 2023 au dimanche 03 décembre 2023 :

.Tout public. A partir de 8 ans. payant

de 5€ à 26€

Éminent représentant de la magie nouvelle, artiste autodidacte, Étienne Saglio jongle avec les mots, les corps et les matières.

Sur l’air baroque du Stabat Mater de Vivaldi, Les Limbes invite à un voyage fascinant qui nous mène au cœur d’un conte peuplé de créatures fantastiques.

Plongée

romantique dans les états d’âme d’un jeune homme à la dérive, Étienne

Saglio signe ici une fresque sensible aux allures de paysage mental.

Confronté à l’assaut de pantins et fantômes de plastique cachés dans

l’ombre, l’artiste seul en scène ruse d’habileté et de contorsions pour

garder la face et rester dans la lumière. Dans un délicat canevas de

danse, de manipulation marionnettique et de jeux d’optique, l’enfant

prodige de la magie nouvelle éclate les carcans entre les disciplines et

les générations pour composer son univers à la fois sombre et

accueillant.

Une rencontre fantasmagorique aux airs de manifeste,

qui réaffirme – si besoin était – que l’illusion reste une denrée de

première nécessité.

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris

Contact : https://theatresilviamonfort.eu/events/les-limbes/ +33156083388 reservation@theatresilviamonfort.eu

