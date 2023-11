Richard Bonnet & Michel Mandel Kitchen – Sortie d’Album LE TRITON, 15 mars 2024, LES LILAS.

Richard Bonnet & Michel Mandel Kitchen – Sortie d’Album LE TRITON. Un spectacle à la date du 2024-03-15 à 20:00 (2024-03-15 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Musique libre et intuitive, « Kitchen » c’est la rencontre inédite d’un bluesman terrien à l’image d’un Robert Johnson qui peut aller au plus extrême de l’improvisation et d’un musicien classique tout autant fasciné par Stravinsky, Éric Dolphy ou les musiques répétitives. Avec l’envie de vivre le présent, leur musique, comme une première fois, de la remettre en jeu par l’improvisation, dans cet étrange pays, là-bas… Où tout fait pistes et peut être suites… « Kitchen », c’est la cuisine entre amis, la petite, la grande, l’intuition, les petites choses, le grain de sel, le partage, l’alchimie. C’est s’émouvoir, s’étonner, transformer à l’infini. Richard Bonnet Richard Bonnet

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis

25.0

EUR25.0.

