Seine-St.-Denis Borigène Fake Blues LE TRITON, 27 janvier 2024, LES LILAS. Borigène Fake Blues LE TRITON. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2024-01-27 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Borigène s’entoure de cinq complices biberonnés au blues et au rock pour incarner sur scène « Fake Blues », son concept album en français d’inspiration waitsienne, en mode roots, ironique, minimaliste et un tantinet provocateur. Le mauvais goût des femmes, le bon goût des hommes La preuve du mauvais goût des femmes ? Regardez leurs hommes… La preuve du bon goût des hommes ? Regardez leurs femmes… Votre billet est ici LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis 25.0

Détails
Catégories d'Évènement: Les Lilas, Seine-St.-Denis

