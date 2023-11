Julien Soro » Players » LE TRITON, 25 janvier 2024, LES LILAS.

Julien Soro » Players » LE TRITON. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:30 (2024-01-25 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Ça commence par une partie de ping-pong et ça termine par un hommage galactique à Rahsaan Roland Kirk ! Jouer avec l’onde sonore qui se met en mouvement et qui pourrait devenir musique… Jouer de son instrument comme si c’était la première fois et la dernière en même temps… Jouer en prenant le risque de ne pas savoir où l’on va et le découvrir dans l’instant… Jouer le tempo de l’extrême lenteur à l’extrême vitesse ; jouer pour accéder à une transe… Jouer des instruments que l’on connaît moins pour s’aventurer un peu plus ; jouer de plusieurs instruments à la fois et devenir un véritable orchestre ! Jouer enfin et être pleinement acteur de la musique qui se construit, joueurs vivants et toujours prêt à une petite folie. « Si vous n’appréciez pas la musique formatée, les formules convenues et le jazz en pantoufles, vous avez des chances d’adhérer à la musique de ce trio. Interprète, compositeur et improvisateur hors pair, mais plutôt du genre contrebandier, Julien Soro ne transige pas quand il s’agit d’art. » Télérama Julien Soro Julien Soro

Votre billet est ici

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici