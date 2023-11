Reverso Etoile Filante – Shooting Star LE TRITON, 19 janvier 2024, LES LILAS.

Reverso Etoile Filante – Shooting Star LE TRITON. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:00 (2024-01-19 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Frank Woeste, pianiste et compositeur a su développer, au fil des albums et des tournées, un langage singulier qui fait de lui un artiste inclassable et polymorphe, sideman de musiciens prestigieux (Ibrahim Maalouf, Youn Sun Nah…). Vincent Courtois, violoncelliste extraordinaire qu’on ne présente plus, surtout au public tritonien, est aussi à l’aise dans le répertoire classique que dans les improvisations libres ou encore dans la chanson. Ryan Keberle, est quant à lui un tromboniste incontournable de la scène new yorkaise. Tous trois prolongent, avec des références nouvelles, la même ambition de sortir les mélomanes de leurs chapelles et les mettre au diapason d’un ailleurs inclassable, non étiquetable, où une certaine élégance à la française rencontre l’énergie américaine. Reverso est un groupe transatlantique regroupant des instrumentistes et improvisateurs hors pair. Le cinquième album du groupe, « Etoile filante – shooting star » (janvier 2024) s’inspire de l’esthétique de la compositrice Lili Boulanger, compositrice pionnière au destin tragique. Frank Woeste Frank Woeste

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis

