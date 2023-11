Nico Wayne Toussaint 4tet Soirée Soulbag Live & Well LE TRITON Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-St.-Denis Nico Wayne Toussaint 4tet Soirée Soulbag Live & Well LE TRITON, 15 décembre 2023, LES LILAS. Nico Wayne Toussaint 4tet Soirée Soulbag Live & Well LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-15 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Les shows de Nico sont réputés pour l’énergie qui s’en dégage et la joie communicative qui s’y répand. Formé à l’école des clubs de blues américains qu’il fréquente depuis l’âge de 19 ans, il a développé une approche unique de la scène où énergie, charisme, harmonica et feeling sont portés par un groupe soudé et efficace. Nico a le souci d’amener son blues partout où on le lui demande. Il est donc autant capable de se produire en solo ou duo pour un concert intimiste, que d’électrifier sa musique en quartet ou quintet dans l’esprit du Chicago Blues des grands maîtres du genre. Nico Wayne-Toussaint Nico Wayne-Toussaint Votre billet est ici LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis 25.0

EUR25.0. Votre billet est ici Détails Catégories d’Évènement: Les Lilas, Seine-St.-Denis Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 bis, rue du Coq Français Ville LES LILAS Departement Seine-St-Denis Lieu Ville LE TRITON latitude longitude 48.87852355340789;2.4148773488467743

LE TRITON LES LILAS Seine-St-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-lilas/