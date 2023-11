Kilter The Suspended Woman LE TRITON Catégories d’Évènement: Les Lilas

Seine-St.-Denis Kilter The Suspended Woman LE TRITON, 11 novembre 2023, LES LILAS. Kilter The Suspended Woman LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 20:30 (2023-11-11 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros. Extraits de l’Opéra Jazz Metal « LA SUSPENDIDA » En parallèle de la création scénique en grand format de l’opéra La Suspendida, KILTER propose un concert de titres issus de celui-ci arrangés pour trio Batterie, Basse Électrique et Saxophone Basse. A la manière des « Four Sea Interludes from Peter grimes », du compositeur Benjamin Britten, KILTER propose ici de découvrir l’essence même de leurs compositions. Le jazz metal de Laurent David, Kenny Grohowski et Ed Rosenberg III fusionne Drones, Blasts, Riffs, Patterns pour créer une expérience sonore unique. Votre billet est ici LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-St-Denis 25.0

Détails
Catégories d'Évènement:
Les Lilas, Seine-St.-Denis

