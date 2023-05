J. Preiss / G. Humery / J. Millet Emmurées LE TRITON, 1 juillet 2023, LES LILAS.

J. Preiss / G. Humery / J. Millet Emmurées LE TRITON. Un spectacle à la date du 2023-07-01 à 20:30 (2023-07-01 au ). Tarif : 30.0 à 30.0 euros.

EN PARTENARIAT AVEC PLANÈTE ROUGE “Emmurées” est un projet pluridisciplinaire qui mêle composition musicale et écriture théâtrale autour de la solitude et de l’enfermement, conçu autour d’une immersion sensorielle au cœur des tests psychologiques et comportementaux des futurs astronautes. Joana passe les derniers tests psychologiques pour une mission de simulation de vie en conditions d’isolement total. Enfermée dans une cabine d’isolement, elle est soumise à un protocole expérimental qui prend la forme d’un interrogatoire. Entre les longues séries de questions, son esprit s’agite. Ses pensées affluent et elle-même interroge ses désirs profonds, son rapport aux autres, à la société. Comment se détacher du monde en tant que femme, mère, amante ? Coupée du monde, le flux de ses pensées relève presque de l’état second. Elle fait une expérience sensorielle et émotionnelle extrême et invoque les voix de différentes femmes dans lesquelles elle se projette malgré elle – des textes de femmes empêchées, enfermées, privées de parole, entravées par des sociétés coercitives. Au plateau, ce long vertige intérieur est porté par la musique de Guillaume Humery qui se déploie comme une image de la transe de cette femme emmurée. Création bénéficiant du soutien du programme Mondes Nouveaux dans le cadre du volet culture du plan France Relance. Line up : Joana Preiss conception, jeu Guillaume Humery (Yom) conception, musique Jonathan Millet conception, écriture Adrien Dupuis-Hepner collaboration artistique J. Preiss / G. Humery / J. Millet Emmurées

Votre billet est ici

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

30.0

EUR30.0.

