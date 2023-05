Didier Malherbe & Alexandre Cellier LE TRITON, 12 mai 2023, LES LILAS.

Alexandre Cellier est un pianiste-compositeur qui joue divers instruments, certains dits “du monde” et d’autres, sortis tout droit de son invention, conçus notamment à base d’objets du quotidien détournés. Très actif sur la scène européenne depuis de nombreuses années, il foulera ce soir celle du Triton pour la toute première fois ! Didier Malherbe, lui que l’on ne vous fera pas l’offense de vous présenter, a “tritonné” maintes fois, avec Hadouk trio, quartet, duo et même en solo. Les deux oiseaux ont partagé plusieurs concerts en Europe et en France mais ici et ce soir, ils entendent bien explorer des régions musicales atypiques, visant à partager du bonheur en farandole. Line up : Didier Malherbe doudouk, flûtes, hulusi, bawu, khen, ocarinas, poèmes Alexandre Cellier piano, balafon, kalimba, fujara, clarrosoir, hang, feuille Didier Malherbe & Alexandre Cellier

LE TRITON LES LILAS 11 bis, rue du Coq Français Seine-Saint-Denis

