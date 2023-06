Vive le sport ! #3 Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne Paris, 1 juillet 2023, Paris.

Vive le sport ! #3 1 juillet – 27 août Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne Projection payante, atelier gratuit sous réserve de disponibilité. Inscription conseillée. Pour connaître les séances plus précisément, rendez-vous sur cinemapublic.org

Dans le cadre de l’OLYMPIADE CULTURELLE ÉTÉ CULTUREL 2023, Cinéma Public Val-de-Marne propose pour la troisième année consécutive une manifestation à destination des jeunes spectateur·rice·s du Val-de-Marne : Vive le sport #3. Rendez-vous de juin à septembre, en itinérance dans les 43 lieux du réseau de Cinéma Public Val-de-Marne !

Cinéma et sport Le sport et l’art participent à l’épanouissement de chacun·e, ils permettent d’appréhender la curiosité, la découverte, le plaisir et la rencontre de l’autre. Le cinéma est l’art du mouvement, c’est pourquoi il entretient des liens très étroits avec le sport. Notre sélection de 3 films autour du sport sera l’occasion de raconter des histoires sur l’amitié, le partage, la solidarité ou encore le respect et le dépassement de soi : un beau programme pour cet été !

Un film + un atelier

Vive le sport #3 vous propose 2 longs métrages et 1 programme de courts métrages abordant le thème du sport. Chaque projection sera accompagnée d’un atelier pratique autour des bruitages d’un film muet, d’une incrustation dans un film d’animation, d’un atelier jeu vidéo ou d’une rencontre sportive ! Des ateliers qui seront en lien avec le 7e art.

Incruste-toi dans le film

Grâce à l’installation du fond vert et aux indications des intervenantes de l’association Et si les images, les participant·e·s s’amusent à (re)jouer « Les Mésaventures de Joe » et se voient incrusté·e·s en direct sur l’écran de la salle, dans l’un des décors du film. Cette action est idéale pour rencontrer Joe et poursuivre la découverte du film.

Le jeu vidéo fait son cinéma

L’association Playful propose une session de jeu participative avant le film pour illustrer les passerelles esthétiques du jeu vidéo d’aujourd’hui avec le cinéma. Les participant·e·s pourront ainsi tester des jeux liés aux films « Le Dernier Round » et « Karaté Kid », directement sur grand écran.

Bruitage sportif

Accompagné·e·s des intervenantes de l’association Et si les images, les participant·e·s s’amusent à recréer les bruitages sportifs et le son du film muet « Le Dernier Round ». Pour cela, l’intervenante mettra à leur disposition des instruments et des objets mais ils auront également l’occasion d’utiliser leur propre voix.

Rencontre et démo sportives

Des rencontres sont organisées avec des personnalités sportives de la Région afin de discuter avec les spectateur·rice·s autour de l’inclusivité dans le sport, le handicap et l’importance de donner de la voix à celles et ceux qui sont souvent exclu·e·s de certains sports. Les salles du réseau pourront proposer cette rencontre, au choix, après les films « Le Dernier Round » ou « Karaté Kid » et pourra se conclure avec une démonstration sportive.

Les lieux partenaires de Cinéma Public Val-de-Marne 52 rue Joseph de Maistre Paris 75018 Paris 18e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://cinemapublic.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T10:00:00+02:00 – 2023-07-01T19:00:00+02:00

2023-08-27T10:00:00+02:00 – 2023-08-27T19:00:00+02:00

Cinéma Public Val-de-Marne