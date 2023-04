Les lieux de mémoire du Grand Paris sur ExploreParis.com Catégorie d’Évènement: île de France

Mont-Valérien (92), mémorial de la déportation (Paris), mémorial de Drancy et mémorial de l’ancienne gare de Bobigny (93), le Grand Paris présentent plusieurs lieux de mémoire à visiter pour ne pas oublier ces périodes sombres de l’histoire. Le Mont-Valérien à Suresnes Au Mont-Valérien, 1 008 hommes ont été fusillés entre 1941 et 1944. Ils étaient résistants et otages, Juifs, communistes, étrangers et Français. En présentant les traces qu’ils ont laissées, l’exposition « Les graffitis, ultimes témoignages des fusillés du Mont-Valérien », leur rend hommage et témoigne des politiques répressives mises en place pendant l’occupation allemande. Le mémorial des martyrs de la déportation à Paris Construit sur l’île de la Cité à Paris et inauguré en 1962 par le général de Gaulle, le mémorial est dédié à l’ensemble des déportés de France. Le monument aux Morts pour la France en Opérations Extérieures Situé dans le 15e arrondissement de Paris, à côté du parc André Citroën, le monument aux Morts pour la France en opérations extérieures a été inauguré en 2019. Une visite guidée gratuite est proposée chaque 2e dimanche du mois. Le mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny Le mémorial de l’ancienne gare de déportation de Bobigny a ouvert ses portes en janvier 2023 après de nombreuses années de restauration et de réaménagement. Ce site a été le principal lieu de déportation des Juifs de France (22 500 personnes de l’été 1943 à l’été 1944). Des visites guidées sont proposées chaque week-end. Le camp de Drancy et le mémorial de la Shoah Le Mémorial de la Shoah de Drancy a ouvert en 2012, c’est un lieu d’histoire et d’éducation situé en face de la Cité de la Muette. Pour aller plus loin, découvrez également l’histoire du fort de Romainville, ayant servi de camp d’internement pendant la Seconde Guerre Mondiale. Paris, Bobigny, Drancy, Suresnes Contact : https://exploreparis.com/fr/recherche?tag=M%C3%A9moire https://exploreparis.com/fr/recherche?tag=M%C3%A9moire

Vue.de.la.Cite.de.la.Muette.depuis.lexposition.permanente.du.Memorial.de.la.Shoah.de.Drancy.photo..Vincent.Pfrunner Vue de la Cite de la Muette depuis l’exposition permanente du Memorial de la Shoah de Drancy

