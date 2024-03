Les libellules du Périgord-Limousin L’air du Lac Saint-Hilaire-les-Places, jeudi 18 juillet 2024.

Dans le cadre de l’atlas des odonates du Parc.

Une après-midi sur le thème des libellules avec Mathieu Bassard animateur nature de La Soupape Sauvage. Vous découvrirez comment on reconnait et étudie les libellules communes de la mare. Equipé d’une épuisette adaptée, il vous faudra aussi capturer des larves qui seront observées une fois mises en aquarium. Tout public à partir de 5 ans.

Prévoir une tenue adaptée et de quoi se protéger du soleil.

Animé par La Soupape Sauvage. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-18 14:00:00

fin : 2024-07-18 17:00:00

L’air du Lac Accueil du camping municipal

Saint-Hilaire-les-Places 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

